Porto Rotondo | dal sogno dei Donà al polo nautico d’eccellenza

A Porto Rotondo, un villaggio nato dall’idea dei fratelli Donà si è trasformato nel tempo in un polo nautico di rilievo. La costruzione del borgo ha richiesto l’intervento di imprenditori e professionisti, mentre oggi il porto e i nuovi hotel di lusso sono gestiti da aziende specializzate nel settore. La zona continua a essere al centro di investimenti e sviluppi legati al turismo e alla nautica. Le attività commerciali e ricettive sono sotto il controllo di diverse realtà imprenditoriali.

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? Domande chiave Come hanno fatto i fratelli Donà a creare un borgo dal nulla?. Chi gestisce oggi il porto e i nuovi hotel di lusso?. Come si combatte l'overtourism tra i porti della Sardegna?. Quale tecnologia permette agli armatori di trovare ormeggio facilmente?.? In Breve Marina ospita tra 650 e 800 posti barca con pescaggi fino a 6 metri.. Gruppo Molinas gestisce Sporting e nuovo hotel Sestante con assistenza a Punta Marana.. Rete di 28 scali include Punta Marana, Cala Bitta e Portus Karalis.. App dedicate coordinano i flussi tra i poli nautici della Sardegna.. I fratelli veneziani Luigi e Nicolò Donà della Rosa hanno trasformato la Gallura negli anni ’60 con una visione capace di superare la diffidenza verso i luoghi creati dal nulla. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Rotondo: dal sogno dei Donà al polo nautico d’eccellenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Corse du Sud : Bonifacio, Alta Rocca et plages secrètes paradisiaques - MG Sullo stesso argomento Porto Marina di Pastena, la società Polo Nautico: "Nessuno stop al progetto, basta strumentalizzazioni"Dopo la reazione di alcuni cittadini sul progetto del porto turistico Marina di Pastena, che comprende alsuo interno, nei tre ambiti di intervento,... Leggi anche: Porto Rotondo . L’eccellenza sarda tra storia, stile e nautica di lusso