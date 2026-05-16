A Porto Rotondo, sulla costa sarda, si può osservare come nel corso degli anni Sessanta siano stati realizzati progetti che hanno trasformato questa zona in un punto di riferimento per la nautica di lusso e lo stile di vita esclusivo. La località ha visto la nascita di infrastrutture progettate per accogliere imbarcazioni di grandi dimensioni e strutture ricettive di alto livello, diventando un simbolo di eleganza e raffinatezza. La sua storia si intreccia con le scelte di chi ha deciso di investire in un luogo già di per sé ricco di fascino naturale.

Autentici visionari. Capaci, negli anni ’60, d’inventare una località che in breve sarebbe diventata una meta elettiva del gotha del turismo internazionale e di alimentare la fascinazione per un angolo di Sardegna talmente originale e innovativa da esorcizzare l’istintiva diffidenza per i luoghi artificiali, creati dal nulla, progettati e realizzati – viene sempre da pensare - solo per attirare clienti facoltosi e fare business. Che grazie agli aristocratici fratelli veneziani Luigi e Nicolò Donà della Rosa, Porto Rotondo sia in realtà un’invidiabile eccezione lo dice la sua pur breve storia. E lo rivela anche il successo di questa perla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Porto Rotondo . L’eccellenza sarda tra storia, stile e nautica di lusso

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