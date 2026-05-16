Porto | nuovi micropali per bloccare gli allagamenti della banchina

Sono stati installati nuovi micropali lungo la banchina del porto con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti durante le mareggiate. La messa in opera dei micropali prevede diverse fasi, dalla pianificazione iniziale ai lavori di scavo e posizionamento delle strutture. I micropali sono stati collocati lungo tutta la lunghezza della banchina, con l’intento di rafforzare la protezione contro le onde e prevenire l’ingresso dell’acqua nelle aree portuali. Il progetto si inserisce in un intervento più ampio di messa in sicurezza delle infrastrutture portuali.

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? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi micropali la sicurezza della banchina?. Quali sono le fasi del piano per bloccare gli allagamenti?. Quando inizieranno i lavori per riparare il ponte del porticciolo?. Perché il cedimento del terreno richiede un intervento così profondo?.? In Breve Intervento su banchina Thaon di Revel tra Passeggiata Morin e zona di Revel.. Manutenzione ponte verso Porticciolo Mirabello prevista dal 18 maggio per due settimane.. Soluzione tecnica prevede nuovi micropali e pacchetto di fondazione in calcestruzzo armato.. Lavori mirano a risolvere cedimenti strutturali e allagamenti causati dalle mareggiate.. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale interverrà nei prossimi mesi sulla banchina Thaon di Revel per risolvere i problemi strutturali che causano allagamenti durante le mareggiate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto: nuovi micropali per bloccare gli allagamenti della banchina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Porto Piombino, dal governo in arrivo 92 milioni per il completamento della banchina nordLa commissione finanze del Senato ha approvato l'emendamento al disegno di legge che stanzia 92 milioni di euro (30 erogati nel 2027 e 62 nel 2028)... Leggi anche: Inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti sulla banchina del porto