Inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti sulla banchina del porto

I militari del nucleo carabinieri forestale di Terracina hanno effettuato controlli sulla banchina del porto, riscontrando imbarcazioni demolite abbandonate, rifiuti e sversamenti di sostanze oleose sul suolo. Le verifiche sono state condotte durante un servizio di tutela ambientale e controllo del territorio. Sono state identificate alcune irregolarità legate alla gestione dei rifiuti e all’abbandono di materiali pericolosi.

Imbarcazioni demolite, rifiuti, sversamento di sostanze oleose sul suolo. E' quanto hanno scoperto i militari del nucleo carabinieri forestale di Terracina, impegnati in un servizio di controllo del territorio e di tutela ambientale.La scoperta è avvenuta nei pressi della banchina del porto.🔗 Leggi su Latinatoday.it Montoro (AV): inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano una persona per gestione illecita di rifiutiControlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività UNICEF/Siria: i bambini... Mugnano del Cardinale (AV): Gestione illecita di rifiuti specialiSanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Regione Campania,...