Porto di Manfredonia | la Provincia di Foggia consegna all’Autorità di Sistema Portuale gli impianti idrici e di raccolta acque
La Provincia di Foggia ha trasferito all’Autorità di Sistema Portuale gli impianti idrici e di raccolta acque del porto di Manfredonia. La consegna riguarda le strutture utilizzate per la gestione delle risorse idriche e dei sistemi di raccolta delle acque all’interno dell’area portuale. La procedura si è conclusa con un atto formale che ha anticipato eventuali interventi di manutenzione e gestione da parte dell’ente portuale. La consegna si inserisce in un più ampio processo di trasferimento di competenze e responsabilità.
La cerimonia di consegna si è svolta presso gli uffici di Manfredonia dell’AdSPMAM, alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Foggia, del Comune di Manfredonia, dell’Autorità portuale e della Regione Puglia. «Con questo atto – dichiara il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, Ing. Antonello De Stasio – portiamo a compimento un impegno che la Provincia ha assunto nei confronti del territorio e della comunità portuale di Manfredonia. Infrastrutture moderne e funzionanti sono la condizione indispensabile per uno sviluppo sostenibile delle attività marittime e per la tutela dell’ambiente marino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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