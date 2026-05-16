Porto di Manfredonia | la Provincia di Foggia consegna all’Autorità di Sistema Portuale gli impianti idrici e di raccolta acque

La Provincia di Foggia ha trasferito all’Autorità di Sistema Portuale gli impianti idrici e di raccolta acque del porto di Manfredonia. La consegna riguarda le strutture utilizzate per la gestione delle risorse idriche e dei sistemi di raccolta delle acque all’interno dell’area portuale. La procedura si è conclusa con un atto formale che ha anticipato eventuali interventi di manutenzione e gestione da parte dell’ente portuale. La consegna si inserisce in un più ampio processo di trasferimento di competenze e responsabilità.

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