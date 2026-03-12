Si apre la stagione dell’Accademia Acrobatica | 500 atlete per l’Accademia Cup

A Cesenatico si apre la nuova stagione dell’Accademia Acrobatica con l’inizio della terza edizione dell’Accademia Cup, un torneo internazionale di ginnastica artistica. A partecipare sono circa 500 atlete, provenienti da diverse nazioni, pronte a competere nel primo evento ufficiale del calendario 2026. La competizione si svolgerà nei prossimi giorni, segnando l’avvio ufficiale delle attività sportive per l’Accademia.

Sono 500 le atlete arrivate nella località romagnola, in rappresentanza di 16 società, per una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno. Le iscrizioni, infatti, sono triplicate rispetto alla prima edizione, confermando il successo di un evento ideato e organizzato da Giampaolo Ciavolella e Franca Casadei. Ampia la partecipazione da diverse zone d’Italia, con una forte presenza di ginnaste provenienti dal Centro Italia, da Roma, dalla Sardegna e da altri territori. A dare ulteriore prestigio alla rassegna c’è anche il respiro internazionale, grazie alla presenza di tre squadre della Repubblica Ceca e una della Germania. Attesa, inoltre, per le ragazze dell’Endas di Cesenatico, una delle realtà sportive più rilevanti del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

