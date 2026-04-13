Gessi e Zolfare | tre nuovi appuntamenti per scoprire il cuore minerario e naturale dell' Agrigentino

Il calendario di “Gessi e Zolfare” prevede tre appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio minerario e naturale dell'Agrigentino. Le tappe si concentrano sui principali siti di interesse geologico e storico della zona, offrendo un'occasione per approfondire le caratteristiche di queste aree. L'iniziativa si svolge nel territorio agrigentino e mira a promuovere la conoscenza delle sue peculiarità geologiche e minerarie.

Il viaggio alla scoperta del patrimonio geologico e storico del territorio Agrigentino entra nel vivo con tre tappe imperdibili nel calendario di “Gessi e Zolfare”. Il prossimo incontro è fissato per sabato 18 aprile al centro visite della Riserva di Torre Salsa, dove i naturalisti Amedeo Falci e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it “Gessi e Zolfare”, mostra fotografica ed escursione alla riserva di Torre SalsaSabato 11 aprile, alla Riserva naturale orientata Torre Salsa, si terrà la presentazione della mostra fotografica “Gessi e Zolfare” con un’escursione... Sognando ancora Sanremo: chi sono i nuovi talenti dell’Agrigentino che provano a inseguire il palco dell’AristonC’è un momento preciso dell’anno in cui, anche a migliaia di chilometri dal teatro Ariston, il sogno ricomincia a prendere forma.