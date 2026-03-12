Presentazione del libro Sicilia nostra di Giuseppe Bascietto

Giovedì 12 marzo, alle ore 18.00, presso Spazio5, in Via Crescenzio 99 a Roma, il giornalista Giuseppe Bascietto presenterà il suo nuovo libro Sicilia Nostra – Dall’Albania alla Sicilia: la rotta criminale che ha riscritto il potere mafioso. A dialogare con l’autore saranno Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore, e Salvo Guglielmino, giornalista e scrittore. Il volume è il risultato di anni di inchieste giornalistiche e ricostruisce una nuova geografia del potere criminale nel Mediterraneo. Un sistema mafioso che non si manifesta più soltanto con la violenza, ma attraverso infiltrazioni silenziose nell’economia, nella logistica e nell’agricoltura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

