domani 12 marzo a roma la presentazione del libro sicilia nostra di giuseppe bascietto

Domani 12 marzo a Roma si terrà la presentazione del libro “Sicilia Nostra” scritto da Giuseppe Bascietto. L'evento si svolgerà alle 18 nello Spazio5, in Via Crescenzio 99, e vedrà l'autore discutere del suo testo che analizza la rotta criminale dall’Albania alla Sicilia e l’evoluzione del potere mafioso. La presentazione è aperta al pubblico e senza partecipanti ufficiali.

Giovedì 12 marzo, alle ore 18, nello Spazio5, in Via Crescenzio 99 a Roma, il giornalista Giuseppe Bascietto presenterà il suo nuovo libro Sicilia Nostra – Dall'Albania alla Sicilia: la rotta criminale che ha riscritto il potere mafioso. A dialogare con l'autore saranno Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore, e Salvo Guglielmino, giornalista e scrittore. Il volume è il risultato di anni di inchieste giornalistiche e ricostruisce una nuova geografia del potere criminale nel Mediterraneo. Un sistema mafioso che non si manifesta più soltanto con la violenza, ma attraverso infiltrazioni silenziose nell'economia, nella logistica e nell'agricoltura.