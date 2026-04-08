Condannato a Calitri per il furto nella casa della vicina | due anni e quattro mesi di reclusione

Il Tribunale di Avellino ha condannato a due anni e quattro mesi di reclusione un uomo di cinquantotto anni, residente a Calitri, riconosciuto colpevole di aver commesso un furto aggravato nella casa di una vicina. La sentenza è stata emessa il 8 aprile 2026. La vicenda riguarda un episodio di intrusione in un'abitazione privata avvenuto di recente nel comune irpino.

Avellino, 8 aprile 2026 – Il Tribunale di Avellino ha condannato a due anni e quattro mesi di reclusione un uomo di cinquantotto anni, residente a Calitri, riconosciuto colpevole di furto aggravato. I fatti risalgono al giorno di Natale dello scorso anno, quando venne segnalata la sottrazione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Banconote false, lo studente patteggia: quattro anni e due mesi di reclusioneIl giudice del tribunale di Lecce Stefano Sala ha emesso oggi la sentenza per i tre imputati arrestati lo scorso aprile con l'accusa di produrre e... Leggi anche: Maltrattamento di animali, cassinate condannato: quattro mesi di reclusione