Corruzione e accessi abusivi ex carabiniere condannato a 4 anni e 8 mesi

Un ex carabiniere del Ros è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione per corruzione e accessi abusivi. Un altro imputato, l'armatore coinvolto nel procedimento, ha ricevuto una condanna di quattro anni di carcere. La sentenza riguarda accuse legate a pratiche illecite e alle intercettazioni illegali, condotte nel corso delle indagini. La decisione è stata comunicata dal tribunale al termine del processo.

Quattro anni e otto mesi di reclusione per l'ex carabiniere del Ros Orazio Gisabella, quattro anni per l'armatore Sergio La Cava. È la sentenza emessa oggi dal Tribunale di Perugia al termine di un processo nato da un'inchiesta originariamente condotta a Palermo e poi trasferita in Umbria per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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