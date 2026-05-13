Fezzanese insegue il sogno della Serie D Pordenone o Lme il prossimo avversario

La Fezzanese ha vinto la finale dei playoff contro il Campomorone, ottenendo così l’accesso agli spareggi nazionali e il sogno di arrivare in Serie D. La partita si è conclusa con una vittoria convincente per i verdi, che hanno mostrato una buona prestazione durante l’incontro. Ora, la squadra si prepara ad affrontare uno tra il prossim o avversario, che potrebbe essere il Pordenone o Lme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La partita perfetta per un risultato cercato sin dall’inizio della stagione: la Fezzanese era obbligata a vincere la finale dei playoff col Campomorone per staccare il pass verso gli spareggi nazionali e, al termine di un’ottima prestazione, i verdi sono riusciti nell’impresa. Un 2-0 meritato contro un avversario molto forte che si era classificato al secondo posto, con gol a firma di Cesarini e Cappelli. Analoga impresa era stata firmata in semifinale sul campo del Pietra Ligure (2-1). Ora la Fezzanese si prepara alla sua terza terza partecipazione agli spareggi nazionali tra le seconde classificate dei 16 gironi regionali di Eccellenza che, al termine di un torneo a eliminazione diretta, porterà ad altre 8 promozioni in Serie D.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fezzanese insegue il sogno della Serie D. Pordenone o Lme il prossimo avversario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Beffa nel recupero per il Pordenone Fc: l’LME vince per 1-0 Rublev ha una teoria su Sinner, prossimo avversario a Roma: “Si avvicina il momento della sconfitta”Andrey Rublev prossimo avversario di Sinner a Roma ci ha scherzato su, tirando in ballo anche i "grandi numeri". Si parla di: Fezzanese insegue il sogno della Serie D. Pordenone o Lme il prossimo avversario; Calcio Eccellenza Playoff Fezzanese impresa a Pietra Ligure E ora la finale col Campomorone.