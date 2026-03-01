Beffa nel recupero per il Pordenone Fc | l’LME vince per 1-0

Nel recupero del match di Eccellenza, l’LME ha battuto il Pordenone FC 1-0. Al 94’, Ruffo ha segnato con un colpo di testa sul secondo palo, battendo il portiere Meneghetti. La partita si è conclusa con questa rete decisiva, che ha permesso all’LME di conquistare il risultato e di mantenere il primato nella classifica del campionato.

Il Pordenone FC cede al 94' nel big match di Eccellenza contro l'LME. Sull'ultimo pallone Ruffo, appostato sul secondo palo, batte Meneghetti e decide la sfida valida per il primato del campionato. Partita molto equilibrata nel primo tempo, con palo neroverde di Lisotto su assist di Criaco.