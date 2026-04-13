Pontedera | incendio in appartamento evacuato palazzo

Nel pomeriggio del 13 aprile 2026, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in un edificio di piazza Donna Paola Piaggio a Pontedera a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento. Le fiamme hanno reso necessario l’evacuazione dell’intero stabile, senza registrare feriti o altre conseguenze significative. La causa del rogo è ancora in fase di accertamento.

PONTEDERA (PISA) – Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel pomeriggio di oggi, 13 aprile 2026, in piazza Donna Paola Piaggio, a Pontedera, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione. Le fiamme hanno interessato la camera da letto di un appartamento posto al secondo piano. Il personale dei Vigili del Fuoco con appositi dispositivi di protezione individuale, è riuscito ad entrare ed ha estinto l’incendio scongiurando che si propagasse anche ad altri locali. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Evacuati i residenti degli altri appartamenti. Nessun ferito. Sul posto anche personale del 118 e Forze dell’ordine. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pontedera: incendio in appartamento, evacuato palazzo Incendio alla Garbatella: fiamme in appartamento, palazzo evacuatoIncendio alla Garbatella dove mercoledì 8 aprile sono divampate le fiamme in un appartamento. Fuorigrotta, incendio in un appartamento: anziana salvata, evacuato il palazzoIncendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Consalvo a Fuorigrotta, Napoli. Si parla di: Grosseto | incendio nella notte in una casa Soccorsa una donna Evacuati i vicini; Rogo acceso da una candela votiva Due giovani coniugi intossicati Appartamento a fuoco palazzo evacuato.