Ponte sul Salinello | piano da 227.000 euro per riaprire il sentiero

È stato stanziato un fondo di 227.000 euro destinato alla riapertura del ponte sul Salinello, con l’obiettivo di ripristinare il passaggio pedonale. Le autorità hanno comunicato che i lavori dovrebbero partire nelle prossime settimane, anche se non è ancora stato definito un calendario preciso. La manutenzione prevede interventi sul ponte in legno per migliorare la stabilità e la sicurezza del sentiero. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche esatte di conclusione dei lavori.

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? Punti chiave Quando inizieranno effettivamente i lavori per riaprire il passaggio?. Come influirà questa manutenzione sulla sicurezza del sentiero in legno?. Perché l'intervento è considerato solo una soluzione temporanea di cinque anni?. Chi dovrà approvare il progetto dopo la consegna del 20 maggio?.? In Breve Intervento da 227.000 euro per garantire cinque anni di vita alla struttura.. Consegna progetto il 20 maggio per approvazione Genio Civile e Comuni.. Partecipanti alla riunione: Arianna del Sordo, Attilio Petrella, Matteo Francioni, Paolo Bonaduce.. Lavori mirati a ripristinare il collegamento ciclopedonale tra Giulianova e Tortoreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte sul Salinello: piano da 227.000 euro per riaprire il sentiero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vomero, ok a progetto da 313.000 euro per riaprire la Biblioteca “Croce”Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione della Biblioteca “Benedetto Croce” al... Leggi anche: Dalla Regione 150.000 euro per il ponte sul Rigutino Ponte sul Salinello: c’è il progetto di messa in sicurezza per riaprirePresentato ai Comuni di Giulianova e Tortoreto l'intervento da 227 mila euro. Lavori in tempi brevi per garantire cinque anni di vita utile al manufatto in legno. emmelle.it Ponte ciclopedonale sul Salinello: definiti tempi e costi dell’interventoIl costo dell’intervento è di poco superiore a 227.000 euro: è stato illustrato ai Comuni di Giulianova e di Tortoreto ... ekuonews.it