Un 16enne di Monza è stato fermato dopo aver tentato di scappare a bordo di un motorino rubato. Durante il controllo, è stato identificato come uno dei minorenni coinvolti nel danneggiamento del patrimonio archeologico e nelle esplosioni di Capodanno, che hanno interessato il ponte dei Leoni. La polizia ha messo fine alla fuga e ha proceduto con le verifiche.

Monza, 27 febbraio 2026 - Nuovi guai per il 16enne monzese che è uno dei minorennni indagati per danneggiamento del patrimonio archeologico ed esplosioni pericolose per il petardo fatto esplodere nella bocca di uno dei leoni dell'omonimo ponte di Monza nella notte di Capodanno. Monza, vandalizzato uno dei leoni del ponte simbolo della città Erano le 23.15 del 23 febbraio scorso quando un equipaggio della Polizia di Stato, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato tre motocicli percorrere via Rota a Monza ad alta velocità, decidendo pertanto di procedere al controllo. Pur intimato l’alt dagli agenti, i tre motociclisti non si fermavano, anzi aumentavano la velocità per tentare di fuggire ed eludere il controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fugge all’alt a bordo di un motorino rubato: fermato e identificando, è uno dei vandali del ponte dei leoni

Ponte dei Leoni: "Pugno di ferro contro i vandali"Lo sfregio al Ponte dei Leoni, deturpato durante la notte di Capodanno, è arrivato anche in Consiglio comunale.

Leggi anche: Ecco i vandali del Ponte dei Leoni. Quattro individuati e denunciati. Ora i genitori dovranno risarcire

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Fugge a tutta velocità all'alt della polizia, poi si barrica in casa. Una residente: Non siamo nel Bronx, eppure ho avuto paura; L'auto fugge all'alt e viene inseguita: finisce la sua corsa contro le auto in sosta; Non si ferma all'alt, sperona l'auto dei vigili e fugge: arrestato 56enne dopo inseguimento; Il conducente fugge all'alt, la Polizia Locale recupera un autocarro rubato un veicolo rubato.

Prato: fugge all’alt della polizia municipale e rischia di investire agente. Denunciato 40enneDurante un servizio di controllo della polizia locale a Prato un uomo è fuggito all'alt e si è dato ad una folle fuga tra le strade del Macrolotto Zero, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo ... firenzepost.it

Senza patente, fugge all’alt e si schianta contro un’auto: 37enne di Fondi denunciatoNella giornata di martedì i carabinieri della Tenenza di Fondi, con l’ausilio del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terracina, hanno ... h24notizie.com

26/02/1815 - Napoleone fugge dall'Elba dove si trova in esilio a bordo del brigantino Incostant - #accaddeoggi x.com

Due episodi nelle stesse ore e nella stessa zona di Napoli riaccendono i riflettori sulla devianza giovanile. VILLARICCA - Intorno alle 23 i carabinieri della compagnia Napoli Stella intimano l’alt a una Fiat Panda con tre persone a bordo. L’auto fugge: ne - facebook.com facebook