Scappa all' alt della polizia in sella al motorino rubato denunciato 16enne | è uno dei vandali del Ponte dei Leoni

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dopo aver scappato all'alt della polizia in sella a un motorino rubato. È uno dei giovani coinvolti nei vandalismi avvenuti durante il Ponte dei Leoni a Capodanno, quando alcune statue sono state danneggiate. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini che coinvolgono più ragazzi.

Nuovi guai con la giustizia per uno dei ragazzi indagati per l'atto vandalico contro una delle statue del Ponte dei Leoni a Capodanno. Il giovane ha dato vita ad un inseguimento da film nella sera del 23 febbraio per le vie di Monza, terminato con la sua 'cattura' da parte degli agenti della polizia di stato e una denuncia a carico. Il ragazzo, insieme ad altri due giovani su altrettanti motocicli, intorno alle 23:15 di lunedì 23 febbraio, percorreva ad alta velocità via Rota. Gli agenti della polizia, notato il trio, decidevano quindi di procedere ad un controllo intimandogli l'alt. I tre però invece di fermarsi, hanno deciso di accelerare e provare a eludere i controlli.

Fugge all'alt a bordo di un motorino rubato: fermato e identificando, è uno dei vandali del ponte dei leoniMonza, 27 febbraio 2026 - Nuovi guai per il 16enne monzese che è uno dei minorennni indagati per danneggiamento del patrimonio archeologico ed...

Monza, vandalizzato uno dei leoni del ponte simbolo della cittàMonza, 4 dicembre 2025 - Vandalizzato uno dei quattro leoni che danno il nome al ponte sul fiume Lambro nel cuore della città e ne sono diventati il...

