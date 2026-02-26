Calcinaia, 26 febbraio 2026 – Frana del Ponte alla Navetta tra Calcinaia e Santa Maria a Monte: non c’è ancora la data di riapertura della provinciale Francesca. “I lavori stanno procedendo, ma si tratta di operazioni delicate anche per i tecnici sul cantiere, che dunque sono eseguite con tempi necessari a garantire una sempre maggiore sicurezza dei lavoratori che operano su un fronte frana ancora non stabilizzato – spiega il presidente della Provincia Massimiliano Angori – Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni di meteo asciutto, e l’obiettivo è riaprire quanto prima la viabilità a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La frana al Ponte alla Navetta: “Primi lavori per 500mila euro. La strada per ora resta chiusa”

