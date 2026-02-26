La frana al Ponte alla Navetta | Primi lavori per 500mila euro La strada per ora resta chiusa

Da lanazione.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Calcinaia, 26 febbraio 2026 – Frana del Ponte alla Navetta tra Calcinaia e Santa Maria a Monte: non c’è ancora la data di riapertura della provinciale Francesca. “I lavori stanno procedendo, ma si tratta di operazioni delicate anche per i tecnici sul cantiere, che dunque sono eseguite con tempi necessari a garantire una sempre maggiore sicurezza dei lavoratori che operano su un fronte frana ancora non stabilizzato – spiega il presidente della Provincia Massimiliano Angori – Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni di meteo asciutto, e l’obiettivo è riaprire quanto prima la viabilità a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la frana al ponte alla navetta primi lavori per 500mila euro la strada per ora resta chiusa
© Lanazione.it - La frana al Ponte alla Navetta: “Primi lavori per 500mila euro. La strada per ora resta chiusa”

Frana di Calvi dell'Umbria: lavori di bonifica e messa in sicurezza, ma la strada resta chiusaSono in corso a Calvi dell’Umbria i lavori di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza della frana verificatasi lungo la Sp 18.

Temi più discussi: La frana a Ponte a Serraglio? Anni di sottovalutazione; Ponte a Serraglio. Al lavoro per riaprire la strada a senso unico alternato. Causa frana forse i lavori alla passerella; Ponte a Serraglio, spunta l’ipotesi sulle cause della maxi frana; Frana il costone tra Posillipo e Coroglio, strada chiusa e traffico in tilt.

la frana al ponteFratoianni a Niscemi: togliamo subito le risorse al ponte sullo stretto per ristori su questa franaÈ giusto che la gente di Niscemi chieda subito risposte e fondi per essere ristorata dei danni subiti. Per noi, le risorse si possono subito prendere usando i fondi previsti per opere inutili, come i ... strettoweb.com

la frana al pontePonte a Serraglio col fiato sospeso. La frana non si è ancora fermata. Ma gli operai sono già all’operaGià partiti i lavori per la messa in sicurezza del fronte interessato dallo smottamento di lunedì. La preoccupazione dei residenti, ma il sindaco rassicura anche sul fronte della riapertura della stra ... lanazione.it