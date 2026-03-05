Nel fine settimana, l’autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello sarà chiusa per lavori di ampliamento della terza corsia. I cantieri interesseranno il tratto tra venerdì sera e domenica sera, rendendo necessario un cambiamento nella viabilità. La chiusura comporta deviazioni sulla rete stradale e modifiche ai percorsi abituali degli automobilisti. La circolazione sarà soggetta a restrizioni fino al termine dei lavori.

Firenze, 5 marzo 2026 – Fine settimana di cantieri sull’autostrada A1 Milano-Napoli dove verranno effettuati interventi di ampliamento per la terza corsia nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello. Si tratta della seconda e ultima fase delle operazioni di apertura al traffico del nuovo viadotto "Ribuio". (DIRE) Bologna, 21 feb. - Su un'auto rubata la Polizia stradale di Bologna ha trovato cinque diamanti, targhe e arnesi da scasso ed è caccia ai tre occupanti, che sono scappati. Nella tarda serata del 15 febbraio, la sottosezione della Stradale mentre pattugliava le autostrade, all'altezza del km 186 carreggiata nord dell'autostrada A1, ha fermato un suv con a bordo tre persone che invece di farsi controllare, sono scese di corsa dalla macchina, lasciandola in mezzo alla strada e sono scappate nei campi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terza corsia, lavori nel fine settimana: autostrada chiusa. Ecco come cambia la viabilità tra Firenze Sud e Incisa

Leggi anche: Autostrada A1: viabilità modificata nel tratto Firenze sud-Incisa per lavori della terza corsia

Autostrada A1, terza corsia: nuovo viadotto Ribuio aperto dal prossimo fine settimana. Due notti tratto chiuso Firenze sud-Incisa (Foto)A partire dall’ultimo fine settimana di febbraio 2026, gli automobilisti in viaggio sull’Autostrada del Sole, nel tratto tra Incisa e Firenze Sud,...

Una selezione di notizie su Terza corsia lavori nel fine settimana....

Temi più discussi: Chiusure programmate del tratto autostradale Firenze Sud - Incisa Reggello; A1, lavori per la terza corsia: autostrada chiusa al traffico la notte del 28 febbraio; Terza corsia sull’A1: tra Incisa e Firenze Sud apre il nuovo viadotto Ribuio; Lunghe code nel tratto valdarnese dell'A1 per i lavori sulla terza corsia tra Firenze Sud e Incisa.

A1 MILANO-NAPOLI: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA FIRENZE SUD-INCISA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIAA1 MILANO-NAPOLI: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA FIRENZE SUD-INCISA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIADALLA SERA DI DOMANI 6 MARZO AL PRIMO ... trasporti-italia.com

Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa ReggelloDalle ore 20 del 27 febbraio al primo pomeriggio del 1 marzo sono previste modifiche alla viabilità per i lavori di ampliamento dell’Autostrada del Sole ... lanazione.it

Andrea Pisano 1290 1348 Porta sud Battistero di Firenze particolare La Speranza x.com

TRATTO RIAPERTO SULL'A1 FRA FIRENZE SUD E INCISA DOPO LO SCONTRO FRA DUE CAMION E UN'AUTO E’ stato riaperto alle 8 circa il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa verso Roma sull’autostrada A1 precedentemente chiuso a causa di un inc - facebook.com facebook