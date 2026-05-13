Napoli torna il caos traffico | tra cantieri e deviazioni quasi un'ora per 5 chilometri in auto
A Napoli, il traffico si è nuovamente congestionato a causa di cantieri e deviazioni, provocando un tempo di percorrenza di circa un'ora per cinque chilometri. La corsia preferenziale è stata chiusa, con tram fermi e autobus deviati nelle corsie ordinarie. La congestione interessa la zona orientale e si estende fino a Fuorigrotta, creando disagi alla viabilità cittadina.
Chiusa la corsia preferenziale di Napoli, tram fermi e bus deviati nelle corsie tradizionali: traffico in tilt dalla zona orientale fino a Fuorigrotta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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