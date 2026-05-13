Napoli torna il caos traffico | tra cantieri e deviazioni quasi un'ora per 5 chilometri in auto

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, il traffico si è nuovamente congestionato a causa di cantieri e deviazioni, provocando un tempo di percorrenza di circa un'ora per cinque chilometri. La corsia preferenziale è stata chiusa, con tram fermi e autobus deviati nelle corsie ordinarie. La congestione interessa la zona orientale e si estende fino a Fuorigrotta, creando disagi alla viabilità cittadina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chiusa la corsia preferenziale di Napoli, tram fermi e bus deviati nelle corsie tradizionali: traffico in tilt dalla zona orientale fino a Fuorigrotta.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Roma, caos in viabilità: cantieri e deviazioni bloccano il trafficoLa mobilità urbana nella Capitale subisce oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una serie di trasformazioni strutturali dovute a interventi tecnici...

Leggi anche: Code sul rientro tra deviazioni e cantieri lungo il raccordo Terni-Orte: un altro giorno di traffico

Temi più discussi: Napoli-Bologna 0-2, Orsolini raddoppia su rigore (con Var) e gli azzurri protestano: cos'è successo; Napoli, torna ORIENTAlife – La scuola orienta per la vita; Giugliano, caos per le tessere d’identità: Prenotazioni fino a luglio; All’Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato Planta, il giardino e non solo.

napoli torna il caosNapoli, torna il caos traffico: tra cantieri e deviazioni, quasi un’ora per 5 chilometri in autoChiusa la corsia preferenziale di Napoli, tram fermi e bus deviati nelle corsie tradizionali: traffico in tilt dalla zona orientale fino a Fuorigrotta ... fanpage.it

napoli torna il caosCaos arbitrale e polemiche sull’Inter: da Milano fantasiose ipotesi sul NapoliIl calcio italiano torna a vivere giorni di forte tensione per il caso arbitri che vede al centro il designatore Gianluca Rocchi. L’inchiesta ha scosso la ... dailynews24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web