Pompei identificato grazie ai raggi x un medico morto nell' eruzione del 79 dC

Gli archeologi hanno identificato, attraverso analisi ai raggi X, i resti di un medico tra le vittime dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La scoperta si basa su un piccolo oggetto rinvenuto con il corpo, che ha permesso di attribuire la tomba a questa figura. Le analisi hanno fornito dettagli sulla posizione e sulle caratteristiche delle ossa, contribuendo a chiarire l’identità di questa persona. Si tratta di una delle poche identificazioni certe tra le vittime di quella tragica eruzione.

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