Pompei identificato grazie ai raggi x un medico morto nell' eruzione del 79 dC
Gli archeologi hanno identificato, attraverso analisi ai raggi X, i resti di un medico tra le vittime dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La scoperta si basa su un piccolo oggetto rinvenuto con il corpo, che ha permesso di attribuire la tomba a questa figura. Le analisi hanno fornito dettagli sulla posizione e sulle caratteristiche delle ossa, contribuendo a chiarire l’identità di questa persona. Si tratta di una delle poche identificazioni certe tra le vittime di quella tragica eruzione.
Una delle vittime dell’eruzione che seppellì Pompei nel 79 a.C. è stata identificata come medico grazie alle analisi effettuate su un piccolo caso che era rimasto nascosto su di loro. I raggi X e le scansioni TC hanno rivelato la lastra di ardesia, che secondo i funzionari era probabilmente utilizzata per preparare sostanze medicinali o cosmetiche, e piccoli strumenti metallici che possono essere interpretati come strumenti chirurgici. I ritrovamenti supportano l’ipotesi che la vittima fosse un medico, probabilmente in fuga dall’eruzione con i suoi strumenti professionali al seguito, dicono gli archeologi. La vittima fu scoperta nel 1961 durante gli scavi dell’Orto dei Fuggiaschi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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