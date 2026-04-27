Pompei riemergono due scheletri di uomini uccisi dall’eruzione | nuove prove dal 79 dC grazie all’IA
A Pompei sono stati rinvenuti due scheletri di uomini deceduti durante l’eruzione del 79 d.C. I resti sono stati trovati in posizioni diverse, indicando momenti diversi di morte durante la fuga dalla città. L’uso dell’intelligenza artificiale ha permesso di realizzare ricostruzioni digitali dei corpi, contribuendo a fornire dettagli inediti sulla sequenza degli eventi legati alla catastrofe.
A Pompei scoperti due scheletri dell’eruzione del 79 d.C., morti in momenti diversi durante la fuga. L’IA ha permesso una ricostruzione digitale, offrendo nuove prove sulla catastrofe.🔗 Leggi su Fanpage.it
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