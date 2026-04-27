Fuga dall’eruzione del 79 dC nuove scoperte grazie all’IA Giuli | Pompei modello per la tutela

Recenti scoperte grazie all’intelligenza artificiale hanno permesso di approfondire i dettagli sulla fuga di persone durante l’eruzione vulcanica del 79 d.C. a Pompei. La città, nota per essere un esempio di conservazione archeologica, viene ora considerata un modello nella tutela dei beni culturali. L’applicazione delle nuove tecnologie apre nuove possibilità per preservare e valorizzare i siti storici, offrendo strumenti più efficaci per lo studio e la tutela del patrimonio.

L’intelligenza artificiale come leva per il futuro della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. È questa la visione delineata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, che indica Parco Archeologico di Pompei come possibile modello da sviluppare su scala nazionale. L’occasione è la recente ricostruzione, realizzata grazie all’IA, del tentativo di fuga di un uomo durante l’eruzione del 79 d.C., episodio che ha riacceso il dibattito sul ruolo delle nuove tecnologie nello studio del passato. Un modello tra innovazione e tradizione. “L’Italia ha sempre fatto della cultura classica un ingrediente fondamentale dell’innovazione”,...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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