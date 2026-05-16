Pompe funebri abusive ad Afragola tariffari illegali e insegne false | multe per 10mila euro

Due agenzie funebri operate senza autorizzazioni sono state scoperte ad Afragola, portando alla confisca di documenti e materiali. La Polizia Locale ha accertato che entrambe utilizzavano tariffe illegali e insegne false, e ha elevato multe per un totale di 10.400 euro. Le attività sono state chiuse e i titolari sono stati segnalati alle autorità competenti. L'intervento si inserisce in un'operazione volta a contrastare il fenomeno delle pompe funebri abusive.

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