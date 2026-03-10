Latina | 4 milioni di euro persi per insegne abusive

A Latina, una denuncia ha rivelato che oltre quattro milioni di euro di tributi su insegne e passi carrabili non sono stati riscossi. La scoperta riguarda la gestione delle entrate comunali e coinvolge direttamente il settore delle insegne pubblicitarie e delle autorizzazioni per i passi carrabili. L’amministrazione locale ha preso atto della situazione senza commenti ufficiali al momento.

Nel cuore della politica locale di Latina, una denuncia ha portato alla luce un quadro preoccupante: oltre quattro milioni di euro non riscossi dai tributi su insegne e passi carrabili. Nazareno Ranaldi, capogruppo di Per Latina 2032, ha illustrato in commissione Attività produttive come il tasso di abusivismo formale sfiori l'88%, con una proiezione di evasione che nel 2025 potrebbe superare il 56%. Non si tratta solo di cifre astratte, ma di risorse pubbliche bloccate che potrebbero servire ai cittadini. La situazione emerge da un accesso agli atti presso la concessionaria Dogre, gestore dei tributi del settore. I dati mostrano che su oltre 11.