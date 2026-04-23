C' era la sua divisa nell' agenzia di pompe funebri Spada prendeva circa 70 euro a funerale

Sono in corso nuove sessioni di interrogatorio sia presso la Procura che al comando dei carabinieri in relazione alle indagini sull’operatore della Croce Rossa accusato di omicidio volontario. Le autorità stanno esaminando i casi di sei persone decedute tra febbraio e novembre 2025, tutte morte improvvisamente. L’indagato indossava una divisa dell’agenzia di pompe funebri e riceveva circa 70 euro per ogni intervento funebre.

Nuova ondata di interrogatori sia in Procura che al comando dei carabinieri nelle indagini relative alle accuse di omicidio volontario mosse nei confronti dell’operatore della Croce Rossa Luca Spada per il decesso di 6 persone nel periodo da febbraio a novembre 2025, tutti morti con repentini.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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