Cristina Colturi, 28 anni, originaria di Castelnuovo Bozzente e residente da circa un anno a Tenerife, nelle Canarie, è deceduta durante una vacanza. La giovane italiana è rimasta coinvolta in un incidente aereo che si è verificato nel vuoto, mentre era a bordo di un volo. Secondo quanto riportato, il viaggio era stato un regalo del fidanzato.

È morta a 28 anni Cristina Colturi, giovane italiana originaria di Castelnuovo Bozzente (Como) e residente da circa un anno a Tenerife, nelle isole Canarie. La ragazza non ce l’ha fatta dopo le gravissime lesioni riportate in un incidente avvenuto venerdì durante un volo in parapendio biposto nella zona della spiaggia di La Enramada, nel comune di Adeje. Secondo le prime informazioni disponibili, Cristina stava volando insieme a un istruttore. Il mezzo si sarebbe schiantato durante la discesa, finendo in un’area rocciosa: un impatto che ha provocato ferite estremamente gravi alla giovane, mentre l’uomo che era con lei è rimasto ferito ma è sopravvissuto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Cristina muore in vacanza, il volo tragico nel vuoto. “Era un regalo del fidanzato”

Articoli correlati

Leggi anche: Precipita con il parapendio a Tenerife: 28enne italiana muore dopo due giorni di ricovero. Il volo era un regalo del fidanzato

Lancia il cagnolino del vicino nel vuoto: l'animale muore dopo un volo di quattro metriHa preso il cagnolino del vicino e lo ha lanciato nel vuoto, all'interno dell'area condominiale, dall'altezza di quattro metri, con l'animale che è...