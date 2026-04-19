Mosaici del Volo e restauri | Il Comune dovrebbe intervenire sulla targa dei caduti

Un lettore ha segnalato che, durante una visita ai mosaici del Volo presso l'ex Collegio Aeronautico in piazzale della Vittoria, ha notato come le facciate e la statua di Icaro siano state restaurate, mentre la targa in memoria dei caduti dell'Accademia Aeronautica non sia stata ancora sistemata. La sua osservazione riguarda l'assenza di interventi sulla targa che ricorda le vittime, nonostante i lavori di recupero delle altre parti dell'edificio siano stati eseguiti.

Scrive un lettore: “Il 18 aprile ho visitato i mosaici del volo presso l' ex Collegio Aeronautico in piazzale della vittoria e ho potuto constatare che nonostante l' impegno a restaurare le facciate e la statua di Icaro, la targa che ricorda i caduti dell'Accademia Aeronautica non è stata.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Celebrata la riapertura dei Mosaici del Volo, Zattini: "Opera unica al mondo, già arrivati 1,3 milioni per valorizzarlo"Un tuffo nella storia, nell'arte e nell'identità di una città che ha fatto del cielo il proprio orizzonte. Visite ai mosaici del volo: "Valore storico e artistico"Per la prima volta dal Dopoguerra, da sabato i mosaici del volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico, in piazzale della Vittoria, saranno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Forlì, aperti al pubblico i Mosaici del Volo restaurati nell’ex Collegio Aeronautico; Visite ai mosaici del volo: Valore storico e artistico; Dopo oltre ottant'anni i Mosaici del Volo aprono al pubblico ogni fine settimana: Opera unica al mondo; Forlì, i Mosaici del Volo aprono al pubblico nei fine settimana. L’arte del Ventennio, mosaici del Volo visitabili. Un patrimonio ‘dissonante’L’ex Collegio Aeronautico apre le sue porte e a Forlì si riaccende il dibattito. La necessità di una lettura critica della celebrazione futurista del mito dell’aria ... ilrestodelcarlino.it Forlì, i Mosaici del Volo aprono al pubblico nei fine settimanaDa sabato 18 aprile, per la prima volta dal dopoguerra, i Mosaici del Volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico di Forlì, in Piazzale della ... corriereromagna.it Da sabato 18 aprile, durante il fine settimana, è possibile visitare gratuitamente i Sulle pareti interne dell'ex-Collegio Aeronautico di Forlì, progettato dall’ingegnere Cesare Valle, sono conservati i Mosaici del Volo, grande ciclo musiv - facebook.com facebook