Point break a Torre Angela | maschere e pistole per la rapina Bloccati tentano la fuga nel quartiere

Nella mattinata di oggi, nel quartiere Torre Angela, si è verificata una rapina che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Due uomini, indossando maschere in silicone e armati con un revolver calibro 38, hanno tentato di mettere a segno un colpo durante le ore diurne. Dopo aver messo a segno il colpo, sono stati intercettati mentre cercavano di fuggire nel quartiere, ma sono stati fermati prima di riuscire a dileguarsi. La scena è stata caratterizzata da un rapido inseguimento.

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