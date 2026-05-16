Point break a Torre Angela | maschere e pistole per la rapina Bloccati tentano la fuga nel quartiere

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, nel quartiere Torre Angela, si è verificata una rapina che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Due uomini, indossando maschere in silicone e armati con un revolver calibro 38, hanno tentato di mettere a segno un colpo durante le ore diurne. Dopo aver messo a segno il colpo, sono stati intercettati mentre cercavano di fuggire nel quartiere, ma sono stati fermati prima di riuscire a dileguarsi. La scena è stata caratterizzata da un rapido inseguimento.

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Un assalto da film, in pieno giorno, nel cuore di Torre Angela. Con tanto di maschere in silicone sul volto per nascondere i connotati e un revolver calibro 38 carico in pugno. Obiettivo: l'orologio di lusso di un professionista, appena uscito dal proprio ufficio.Il colpo però è fallito grazie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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