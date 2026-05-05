Rapina con le pistole e la fuga con auto con targhe clonate | in manette la banda del colpo alla gioielleria Biagini

Nella giornata di oggi, una banda ha scatenato una rapina in una gioielleria, entrando come clienti e poi minacciando i commessi con pistole, alcune delle quali con silenziatore. In pochi minuti hanno preso orologi e collane, riuscendo a portare via un bottino di oltre 116mila euro in preziosi. Dopo il colpo, i ladri sono fuggiti a bordo di un'auto con targhe clonate, e ora sono stati fermati dalle forze dell'ordine.

Erano entrati in gioielleria fingendosi dei normali clienti, facendosi mostrare orologi e collane. Poi, nel giro di pochi minuti, avevano puntato le pistole (anche con silenziatore) ed erano fuggiti con un bottino di oltre 116mila euro in preziosi. I presunti autori della rapina messa a segno il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giugliano, assalto alla gioielleria Storm sul Corso Campano: banda in fuga con il bottino Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottinoRapina in gioielleria a Roma dove banditi armati e a volto coperto sono entrati in azione in un negozio del centro commerciale Euroma 2. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eitan Bondì, la passione per il poligono e le due pistole vere in casa: Avrei usato quelle se avessi voluto uccidere; Rapina in pub nel Salento, minacce con pistole per farsi consegnare incasso; Spari 25 aprile, Eitan Bondì era già monitorato. Fari su altri raid; Eboli, la titolare va ad aprire il bar in nottata: minacciata con una pistola e rapinata. Roma Parioli, rapina in gioiellieria da 900mila euro: arrestati cinque banditi. Le armi con il silenziatore e il furgone schermatoOperazione della Squadra mobile romana che ha sgominato una banda responsabile di altri quattro assalti nella Capitale. All'epoca furono rubati oltre 70 orologi di valore ... roma.corriere.it Eboli, la titolare va ad aprire il bar in nottata: minacciata con una pistola e rapinataRapina a mano armata in nottata ad Eboli. Nel mirino dei malviventi è finita una commerciante la titolare del Bar Emily, ubicato a Santa Cecilia a ridosso della statale 18. Il ... ilmattino.it #RAPINA E #ARRESTI - Dopo essersi impossessati del denaro in cassa, sono fuggiti, nonostante il coraggioso tentativo di opporsi ai malviventi - facebook.com facebook Gela, le immagini della rapina a un commerciante di gioielli VIDEO Vittima ferita durante assalto, refurtiva ancora non ritrovata. Fermati due cugini @TgrRai x.com