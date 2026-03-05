Poggiomarino 27 kg di hashish nel cofano | 42enne arrestato

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Poggiomarino dopo essere stato trovato con 27 chili di hashish nel cofano e 327 grammi di cocaina pura. Durante un controllo stradale, i militari hanno fermato il veicolo e scoperto la droga nascosta. L’arrestato è stato portato in caserma, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

L’uomo viaggiava con 27 chili di hashish e 327 grammi di cocaina pura: arrestato dai Carabinieri di Poggiomarino. Il controllo e la scoperta nel portabagagli. Tra i principali produttori di hashish al mondo figura il Marocco. E proprio marocchino è l’uomo fermato dai Carabinieri di Poggiomarino mentre trasportava un carico imponente: 27 chili di hashish. Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo 159. La droga appoggiata sul pianale, senza nascondigli. La sorpresa dei militari è stata constatare la semplicità con cui lo stupefacente veniva trasportato. Nessun vano segreto, nessun doppiofondo o sistema di occultamento: i panetti di hashish erano semplicemente appoggiati sul pianale del bagagliaio, emanando il caratteristico odore pungente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

