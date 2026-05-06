Confartigianato Forlì rinnovato il Cda della società di servizi | l' imprenditrice Marika Mambelli nominata presidente
Confartigianato Forlì ha aggiornato la composizione del consiglio di amministrazione della sua società di servizi, nominando come nuovo presidente un'imprenditrice con un’esperienza decennale all’interno dell’associazione locale. La nuova presidente ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Confartigianato Forlì, portando così una lunga carriera nel settore. La nomina è stata comunicata ufficialmente e il rinnovo delle cariche è stato ufficializzato nelle ultime settimane.
Confartigianato Servizi rinnova le cariche e nomina presidente Marika Mambelli Rustignoli, imprenditrice con un’esperienza decennale da dirigente negli organi dell’Associazione forlivese, non ultima la vicepresidenza di Confartigianato di Forlì. Mambelli succede all’acconciatore Alberto Brunelli.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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