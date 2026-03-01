Calcio Serie D Credici Poggibonsi! Al Lotti c’è la corazzata Grosseto

Al campo Lotti di Poggibonsi si affrontano il team locale e il Grosseto, prima in classifica e molto determinato. I Leoni cercano di conquistare punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica, mentre il Grosseto si presenta come la squadra da battere in questa partita di Serie D. La sfida mette di fronte due formazioni con obiettivi diversi.

La sfida con il Grosseto, leader incontrastato e arrabbiato, sul cammino dei Leoni tuttora in cerca di punti determinanti per risalire posizioni in graduatoria. Interessa due versanti opposti della classifica, nel girone E di serie D, l’incontro in programma questo pomeriggio alle 14,30 allo stadio Stefano Lotti. "Servirà la partita perfetta per contrastare rivali dall’ottimo organico e forti di un allenatore e di uno staff tecnico di primissimo ordine", afferma DECISO il capitano dei giallorossi, Federico Borri (nella foto). In retroguardia sarà assente Martucci, squalificato, e così per il Poggibonsi mister Consonni - trascorsi in Maremma e tuttora alle prese lui stesso con il provvedimento del giudice sportivo - dovrà individuare soluzioni differenti nel settore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

