Podismo Mezzamaratona per tutti | abolita la salita e sprint sulla costa

Una manifestazione podistica dedicata a tutti, con una mezza maratona che non prevede più la salita e lo sprint sulla costa, è stata modificata. La corsa, che aveva come obiettivo quello di promuovere l'inclusione e la solidarietà, si svolge in un percorso più accessibile rispetto alle edizioni precedenti. La corsa mira a sensibilizzare su questioni legate alle disabilità, coinvolgendo partecipanti di diverse età e capacità. La nuova formula si propone di offrire un'occasione di sport e condivisione più aperta a tutti.

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