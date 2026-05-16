Podismo Mezzamaratona per tutti | abolita la salita e sprint sulla costa

Da sport.quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manifestazione podistica dedicata a tutti, con una mezza maratona che non prevede più la salita e lo sprint sulla costa, è stata modificata. La corsa, che aveva come obiettivo quello di promuovere l'inclusione e la solidarietà, si svolge in un percorso più accessibile rispetto alle edizioni precedenti. La corsa mira a sensibilizzare su questioni legate alle disabilità, coinvolgendo partecipanti di diverse età e capacità. La nuova formula si propone di offrire un'occasione di sport e condivisione più aperta a tutti.

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Lo sport che si unisce alla solidarietà e, soprattutto, alla presa di coscienza su determinate problematiche legate a forme di disabilità. Domani, alle 9 del mattino, da Piazza dell’Unificazione a Marotta, prenderà il via la ‘Omphalos Half Marathon’, la mezza maratona (sulla distanza dei 21,097 km) riconosciuta dalla Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, che vedrà impegnati centinaia di runner da tutto lo Stivale, accanto a tanti altri podisti amatoriali desiderosi di trasmettere un messaggio chiaro di attenzione verso l’autismo e altre forme di disabilità. Nello specifico: in contemporanea, si svolgeranno una gara podistica... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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