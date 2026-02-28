Classifica Mondiale MotoGP 2026 | Acosta in testa dopo la Sprint di Buriram Avvio in salita per Bagnaia e Bezzecchi

La classifica mondiale MotoGP 2026 vede Pedro Acosta in testa con 12 punti dopo la Sprint di Buriram. Dietro di lui ci sono Marc Marquez con 9 punti e Raul Fernandez con 7. L’avvio della stagione presenta anche difficoltà per Bagnaia e Bezzchi, che hanno avuto un inizio complicato. La competizione continua a essere molto combattuta tra i piloti di punta.

Bezzecchi scivola dopo 2 giri. Marquez penalizzato, Acosta vince la Sprint del GP di Thailandia

Pedro Acosta inizia con il piede giusto la nuova stagione. Il pilota del team Red Bull KTM infatti si è.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026 1. Pedro Acosta (KTM) 12 punti 2. Marc Marquez (Ducati) 9 3. Raul Fernandez (Aprilia) 7 4. Ai Ogura (Aprilia) 6 5.

Il Mondiale MotoGP dà il via alla stagione 2026 con il GP di Thailandia, che per il secondo anno consecutivo si tiene sul circuito di Buriram.