Torna domenica il Trail di San Martino con la gara di 13 km e la passeggiata turistica

Domenica 3 maggio si tiene la terza edizione del “Trail di San Martino”, evento organizzato dalla Podistica Priverno con il patrocinio del Comune. La manifestazione prevede una gara di 13 km e una passeggiata turistica, entrambe aperte ai partecipanti. La collaborazione con l’Uisp, l’Asd Monti Lepini e la Protezione Civile accompagna questa iniziativa, che torna dopo la pausa dello scorso anno.

Dopo la pausa dello scorso anno torna domenica 3 maggio per la sua terza edizione il“Trail di San Martino”, organizzato dalla PodisticaPriverno, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Uisp, con l’AsdMonti Lepini e con la Protezione Civile.La manifestazione sarà abbinata come.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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