Piazzamenti assoluti e podi di categoria, per il Parco Alpi Apuane che hanno partecipato alla 42esima edizione della "Vivicittà", una gara di 10 km. che si corre contemporanemante in 40 città italiane in nome dello sport per tutti. Nel "Vivicittà" di Livorno, vittoria di categoria per Giacomo Puccianti (SM50), secondo posto di categoria per Marco Sagramoni (SM40), Alessandro Giordani (SM) e Lorena Meroni (SF45), terzo posto di categoria per Andrea Masi (JM). In gara anche Mirco Pierotti, Mimmo Marino, Gianni Francesconi, Stefano Meoli, Giorgio Davini, Nicola Matteucci, Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca, Lorenzo Checcacci, Marco Benvenuti,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Podismo. Incetta di medaglie per gli atleti in gara del Parco Alpi Apuane

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