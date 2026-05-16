Pnrr un bilancio da 43,9 milioni Dalla rivoluzione digitale a edilizia mobilità green e sport

Il governo ha approvato un bilancio di 43,9 milioni di euro destinato a diversi progetti legati al Pnrr. Tra le iniziative ci sono interventi per la rivoluzione digitale, miglioramenti nel settore edilizio, promozione di mobilità sostenibile e sviluppo sportivo. Una delle priorità è la creazione di una città digitalizzata, in cui dati provenienti da varie fonti come anagrafe, edilizia e servizi sociali vengono gestiti tramite una piattaforma cloud. Questa piattaforma consente di accedere a pratiche, documenti e certificati in modo rapido e semplice.

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Una città digitalizzata con dati, da quelli dell’anagrafe a quelli edilizi o dei servizi sociali, su una piattaforma cloud che permette di gestire pratiche, documenti e certificati con pochi clic. E poi il sito internet diventato più smart per i cittadini negli ultimi anni, con una maggiore presenza sui social, disponibilità di notifiche online per alcune pratiche o i servizi scolastici comunali integrati nell’App IO per facilitare comunicazioni e accesso ai servizi. Il tutto accompagnato da un programma di cybersecurity per mantenere in sicurezza dati e strutture informatiche del municipio. Per la mobilità urbana c’è attesa per l’attuazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pnrr, un bilancio da 43,9 milioni. Dalla rivoluzione digitale a edilizia, mobilità green e sport ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’eredità del Pnrr. Il sottosegretario Butti: "Rivoluzione digitale" Viale Sicilia: 1,1 milioni per sicurezza e mobilità greenL’amministrazione comunale e l’azienda Elesa avvieranno entro l’estate l’intervento di riqualificazione di viale Sicilia, tra via Correggio e viale... BRESCIA - Nella seduta dell'Assemblea dei Soci tenutasi nel 2025, Acque Bresciane ha approvato il bilancio di esercizio, già licenziato dal Consiglio di Amministrazione, confermando una gestione con indicatori economico-finanziari in crescita e un livello di i x.com Pnrr, un bilancio da 43,9 milioni. Dalla rivoluzione digitale a edilizia, mobilità green e sportVentiquattro i progetti finanziati con i fondi europei che hanno cambiato il volto della città. Attenzione anche ai servizi per i più fragili e all’abbattimento delle barriere architettoniche. ilgiorno.it Pnrr, si avvicina la scadenza del 30 giugno: a Lucca progetti completati al 61 per centoLa fotografia delle opere realizzate aggiornata al 26 febbraio. La manutenzione della rete idrica l'intervento più pesante: 12 milioni ... luccaindiretta.it