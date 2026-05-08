L’eredità del Pnrr Il sottosegretario Butti | Rivoluzione digitale

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviato nel 2021 e concluso nel 2025, ha previsto diverse iniziative, con un focus principale sulla digitalizzazione. Il sottosegretario ha dichiarato che il progetto ha segnato una vera e propria rivoluzione nel settore digitale, sottolineando l'importanza di questa prima missione del piano. I lavori e gli interventi si sono concentrati sull’implementazione di nuove infrastrutture e servizi digitali.

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Sottosegretario Alessio Butti, il Pnrr avviato nel 2021 si è chiuso nel 2025. La digitalizzazione rappresentava la prima missione. Quali risultati sono stati ottenuti? "Il Pnrr ha trasformato la digitalizzazione in infrastruttura concreta del Paese. Abbiamo coinvolto oltre 17.000 amministrazioni e attivato più di 70.000 progetti, raggiungendo tutti i target previsti finora, alcuni con largo anticipo come l’identità digitale e la formazione dei cittadini". La vera domanda, oggi, è se la spinta di quella innovazione potrà durare anche senza incentivi. Lei cosa ne pensa? "Gli incentivi sono stati un acceleratore, ma la vera eredità è il cambio di modello.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’eredità del Pnrr. Il sottosegretario Butti: "Rivoluzione digitale" Notizie correlate "Il digitale ha cambiato il mondo", a Padova cinque incontri con dibattito sul tema della rivoluzione digitaleLa parola “digitale” deriva dall’inglese digit (cifra) e indica qualcosa di costruito su sequenze di numeri — nel caso dell’informatica, solo due:... Mezzogiorno, il sottosegretario Sbarra: Con Pnrr e Zes crescita solida, ora rendere strutturale il rilancioIl sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto questa mattina a Napoli all’evento “Il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’eredità del Pnrr. Il sottosegretario Butti: Rivoluzione digitale; Dalla digitalizzazione alla giustizia, la rivoluzione silenziosa dell’efficienza; Imprese, al Bite-Barilla l’evento finale del partenariato Pnrr OnFoods; Pagamenti della PA e PNRR, l’Italia chiude due procedure UE e accelera sulla crescita. Debito e vincoli del Pnrr: perché l’italia non cresceL’intervista. L’economista Paolo Balduzzi analizza le fragilità della finanza pubblica tra choc geopolitici e Patto di Stabilità: «La dispersione in micro-progetti ha ridotto inevitabilmente l’impatto ... laprovinciadicomo.it Trevisi (FI): Dopo il Pnrr, l’Italia acceleri su investimenti in IA e sostenga l’industria. Basta dipendenza tecnologica da Usa e CinaL'intervista di Affaritaliani a Antonio Salvatore Trevisi, esponente di Forza Italia e membro della Commissione Finanze e tesoro ... affaritaliani.it La Regione dispone di 227 milioni di fondi europei e statali per intervenire. Dal Pnrr sono arrivati 97 milioni https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/case-popolari-a-pezzi-in-calabria-2mila-alloggi-fatiscenti-e-vuoti-e-15mila-da-ristrutturare-con-urgenza- - facebook.com facebook Riforma #PNRR Istituti tecnici: incontro al #MIM con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell’organico e la tutela delle discipline. Qui tutti i dettagli mim.gov.it/web/guest/-/ri… x.com