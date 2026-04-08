Entro l’estate, le autorità comunali e l’azienda incaricata inizieranno i lavori di riqualificazione di viale Sicilia, nel tratto tra via Correggio e viale Stucchi. L’intervento prevede un investimento di circa 1,1 milioni di euro destinato a migliorare la sicurezza e la mobilità sostenibile nell’area. I lavori coinvolgeranno la realizzazione di nuove infrastrutture per favorire il trasporto ecologico e la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti.

L’amministrazione comunale e l’azienda Elesa avvieranno entro l’estate l’intervento di riqualificazione di viale Sicilia, tra via Correggio e viale Stucchi, per creare un nuovo asse di mobilità sostenibile e sicura. L’opera non si limita all’installazione di una pista ciclabile, ma prevede una trasformazione strutturale dell’intera area. L’obiettivo è ridefinire uno dei passaggi urbani più congestionati, rendendolo un ingresso cittadino moderno, specialmente nella zona adiacente allo stadio. Irene Zappalà, assessora alla Mobilità, ha confermato che i lavori inizieranno sicuramente in primavera, con una scadenza massima fissata per giugno. Il progetto include la creazione di percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall’impianto di un nuovo filare di alberi per migliorare l’estetica e l’ambiente della strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viale Sicilia: 1,1 milioni per sicurezza e mobilità green

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Buona Pasqua da Future Genetics Italia Oggi può anche essere un giorno per rallentare, prendersi cura di sè e ripartire da ciò che conta davvero: la propria salute Vi auguriamo una giornata di serenità, divertimento e gioia. Viale Sicilia, 1 – Agrigento - facebook.com facebook

#Sassari, interventi di manutenzione giornalieri delle squadre di #Abbanoa in corso in via Besta, viale Sicilia, via Principessa Jolanda, viale Italia, via Risorgimento, nell'incrocio tra via Manzoni e via Ploaghe e in quello tra via Murenu e vicolo Murenu. @comu x.com