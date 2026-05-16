Playoff serie C | per sfida tra Casarano Brescia biglietti vietati ai residenti in Lombardia
Per la partita valida per i quarti di finale dei playoff di serie C tra Casarano e Union Brescia, il prefetto di Lecce ha deciso di vietare l’ingresso ai tifosi residenti in Lombardia. La misura è stata adottata dopo un confronto con il comitato competente e riguarda esclusivamente la gara di andata. La scelta si applica ai supporter provenienti dalla regione lombarda, mentre non sono stati segnalati altri divieti o restrizioni per i tifosi provenienti da altre aree.
CASARANO – La gara di andata, valevole per il quarto di finale di playoff del campionato di serie C in corso, tra Casarano e Union Brescia, sarà vietata ai tifosi residenti nella Regione Lombardia: è la decisione assunta dal prefetto di Lecce, dopo un confronto nella giornata di ieri col comitato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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