Playoff serie C | per sfida tra Casarano Brescia biglietti vietati ai residenti in Lombardia

Per la partita valida per i quarti di finale dei playoff di serie C tra Casarano e Union Brescia, il prefetto di Lecce ha deciso di vietare l’ingresso ai tifosi residenti in Lombardia. La misura è stata adottata dopo un confronto con il comitato competente e riguarda esclusivamente la gara di andata. La scelta si applica ai supporter provenienti dalla regione lombarda, mentre non sono stati segnalati altri divieti o restrizioni per i tifosi provenienti da altre aree.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui