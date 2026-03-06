Rigamonti blindato per Brescia-Triestina | vietati i biglietti ai residenti a Trieste

Per la partita tra Union Brescia e Triestina, è stato predisposto un dispositivo di sicurezza che ha portato al divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Trieste. La gara si svolgerà senza la presenza di tifosi ospiti provenienti dalla provincia triestina. La decisione riguarda esclusivamente i residenti di Trieste, mentre non sono stati segnalati altri provvedimenti riguardanti i supporter.

Il prefetto Andrea Polichetti ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Trieste dopo gli scontri registrati nella partita di andata La sfida tra Union Brescia e Triestina si giocherà senza tifosi ospiti provenienti dalla provincia di Trieste. In vista della gara di Serie C in programma il 7 marzo allo stadio Mario Rigamonti, il prefetto di Brescia Andrea Polichetti ha firmato un provvedimento che vieta la vendita dei biglietti ai residenti nel territorio triestino. La misura è stata adottata con l’obiettivo di prevenire possibili tensioni legate alla presenza delle due tifoserie e garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Como-Atalanta, settore ospiti chiuso e biglietti vietati ai bergamaschi Il Brescia passa in rimonta. Guardiola al RigamontiC’era anche Pep Guardiola (in foto col presidente Pasini e il vice Gnutti)) a vedere ieri al Rigamonti, con altri 8. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rigamonti blindato per Brescia.... Discussioni sull' argomento Union Brescia in fuga: 3-1 al Lecco e secondo posto blindato; Union Brescia, con l’Albinoleffe sconfitta di misura e prova deludente. Rigamonti blindato per Brescia-Triestina: vietati i biglietti ai residenti a TriesteIl prefetto Andrea Polichetti ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Trieste dopo gli scontri registrati nella partita di andata ... bresciatoday.it Brescia-Triestina ad alto rischio: niente tifosi ospiti al RigamontiPartita blindata allo stadio Rigamonti di Brescia. In vista dell’incontro di Serie C tra Union Brescia e Triestina, in programma il 7 marzo, il prefetto Andre ... elivebrescia.tv Il tecnico dell’Union Brescia alla vigilia della sfida con la Triestina: «Non vediamo l’ora di scendere in campo, vogliamo cancellare la sconfitta con l’AlbinoLeffe» - facebook.com facebook