Playoff Serie A Unipol 2026 quarti di finale live su Sky Sport e NOW
Sono iniziati i quarti di finale dei playoff della Serie A Unipol 2026 di basket. Le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport Basket, Cielo e disponibili in streaming su NOW. La fase finale della competizione coinvolge alcune delle squadre più competitive della stagione, con incontri che si svolgono in diverse sedi italiane. Le gare rappresentano il primo passaggio verso le semifinali e determinano le squadre che accederanno alla fase successiva del torneo.
Parte la corsa allo scudetto del basket italiano con i quarti di finale dei playoff LBA 2026. Gare in diretta su Sky Sport Basket, Cielo e in streaming su NOW. Prende il via il momento più atteso della stagione del basket italiano con i playoff della Lega Basket Serie A 2026. Da sabato 16 maggio inizierà infatti la corsa al titolo di Campione d’Italia, con le migliori otto squadre della regular season pronte a sfidarsi nei quarti di finale. Tutte le gare saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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