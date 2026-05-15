Playoff Serie A Unipol 2026 quarti di finale live su Sky Sport e NOW

Sono iniziati i quarti di finale dei playoff della Serie A Unipol 2026 di basket. Le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport Basket, Cielo e disponibili in streaming su NOW. La fase finale della competizione coinvolge alcune delle squadre più competitive della stagione, con incontri che si svolgono in diverse sedi italiane. Le gare rappresentano il primo passaggio verso le semifinali e determinano le squadre che accederanno alla fase successiva del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui