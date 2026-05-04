Playoff NBA | 76ers Cavs e Pistons vincono tutti Gara 7

Nel fine settimana si sono disputate tre gare decisive del primo turno dei playoff NBA, tutte vinte dalle squadre che avevano affrontato il settimo incontro. Due di queste partite si sono concluse con rimonte significative, confermando il successo di squadre che avevano perso il primo incontro. Le vittorie hanno stabilito le qualificazioni per le semifinali della Eastern Conference, mentre le altre sfide sono ancora in corso.

2026-05-04 11:24:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il primo turno della NBA si è concluso nel fine settimana, con tre Gara 7 che hanno prodotto due rimonte storiche mentre le semifinali della Eastern Conference prendevano forma. I Sixer mettono a tacere i critici. Joel Embiid ha messo a segno 34 punti, 12 rimbalzi e sei assist mentre i Philadelphia 76ers hanno sbalordito i Boston Celtics per 109-100 sabato sera al TD Garden, completando solo la 14esima rimonta da uno svantaggio di 3-1 nella storia dei playoff NBA. Tyrese Maxey ha aggiunto 30 punti, 11 rimbalzi e sette assist, con i suoi due layup negli ultimi 90 secondi che si sono rivelati decisivi mentre i Celtics sono scivolati a meno di un punto nel quarto quarto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Jeff Teague’s NBA Playoff Reaction: Embiid SHINES in 76ers WIN, Spurs ADVANCE, Knicks BEAT Hawks

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