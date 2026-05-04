NBA i risultati della notte 4 maggio | Cavs e Pistons vincono gara-7!

Nella notte si sono giocati gli ultimi due incontri del primo turno dei playoff NBA, entrambi decisivi e arrivati alla settima partita. I Cavs e i Pistons sono riusciti a conquistare la vittoria in gare che hanno deciso l’esito della serie. Le sfide sono state caratterizzate da grande equilibrio e tensione, con le squadre che si sono sfidate fino all’ultimo minuto per avanzare nel torneo.

Si sono disputati gli ultimi due match del primo turno dei playoff dell’NBA questa notte ed erano due sfide da dentro o fuori, entrambe decise in gara-7 e cariche di tensione. I Cleveland Cavaliers e i Detroit Pistons hanno saputo imporsi con autorità, conquistando il passaggio del turno al termine di due partite che hanno premiato profondità e solidità nei momenti chiave. Eliminati invece i Toronto Raptors e gli Orlando Magic, incapaci di reggere l’urto nella ripresa, quando le due squadre di casa hanno cambiato ritmo indirizzando definitivamente le rispettive sfide. I Cleveland Cavaliers conquistano gara-7 e il passaggio del turno superando 114-102 i Toronto Raptors al termine di una sfida ribaltata nella ripresa.🔗 Leggi su Oasport.it

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