Stasera alle 20:00 al Pala Bigi si gioca una partita fondamentale per la Pallacanestro Reggiana. La sfida rappresenta un momento chiave di questa stagione, con la possibilità di proseguire la corsa ai playoff o di interromperla definitivamente. La squadra si prepara ad affrontare un avversario che, in questa fase, si rivela decisivo per il suo cammino nel campionato.

Il Pala Bigi si prepara ad accogliere stasera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:00, una sfida che assume i connotati di un bivio stagionale per la Pallacanestro Reggiana. Gli uomini di Priftis, con la maglia della Una Hotels, ospitano la Vanoli Cremona in un incontro che segna l’inizio del ventiseiesimo turno del campionato. Per i padroni di casa, il match rappresenta il momento della verità dopo il recente e doloroso limite sofferto contro Milano, dove la sconfitta è arrivata con un margine minimo al fotofinish. L’obiettivo è chiaro: trasformare il desiderio di riscatto in punti concreti davanti a un pubblico che solo tre giornate fa ha potuto festeggiare il trionfo contro la Virtus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia, sfida decisiva per i playoff: riscatto o stop?

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