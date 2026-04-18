La 27esima giornata di Serie A di basket si apre con due partite che attirano l’attenzione: a Trento, Reggio Emilia ottiene una vittoria importante in chiave playoff, mentre a Treviso, la vittoria contro Udine accende la corsa salvezza. Le gare si sono disputate nel pomeriggio, con risultati che cambiano gli equilibri delle rispettive classifiche. Le squadre coinvolte hanno messo in campo impegno e determinazione, contribuendo a un turno ricco di emozioni.

27a giornata di Serie A che comincia con tanto da raccontare. E lo fa passando da quanto accade a Trento, con Reggio Emilia che vola sui bianconeri, per andare fino alla notte del PalaVerde di Villorba che consegna a Treviso speranze molto grandi di poter chiudere la stagione riconfermando la categoria. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 82-90 Al di là del colpo esterno con il quale Reggio Emilia di fatto si assicura i playoff, e al di là anche del fatto che Trento si ritrova a dover sostenere una volata abbastanza pesante per tentare di agguantare la postseason, la sfida di oggi è molto più netta del risultato finale. Già, perché di fronte ai 3888 della BTS Arena accade quello che non ci si aspetta, cioè che l’Una Hotels domini su tutta la linea.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Reggio Emilia, colpo playoff a Trento. Treviso batte Udine e infiamma la corsa salvezza

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