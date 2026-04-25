Stasera si gioca Torino-Inter, una partita valida per la Serie A con in palio punti fondamentali per la corsa allo scudetto. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio, e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. L'Inter, guidata dall’allenatore, cerca di ottenere una vittoria che potrebbe avvicinare definitivamente la squadra al titolo di campione d’Italia.

Ultimo passo verso la gloria. L'Inter di Chivu è sempre più vicina al 21esimo scudetto e scende in campo a Torino, sponda granata, con l'obiettivo di chiudere la pratica Serie A. Il successo del Napoli sulla Cremonese rende impossibile la festa aritmetica ma, una vittoria a Torino permetterebbe all'Inter di poter festeggiare (con molta probabilità) nel prossimo turno in casa contro il Parma. L'aritmetica non potrà arrivare oggi in quanto il Napoli ha vinto la sua partita e ha rimandato la festa dei nerazzurri che dovranno comunque attendere anche in caso di vittoria a Torino.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Torino-Inter: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), e orario. Cosa serve per lo scudetto aritmetico?

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