Oggi nel secondo turno del Miami Open, Jannik Sinner affronterà Damir Dzumhur. La partita è prevista non prima delle 20 e sarà trasmessa in diretta TV esclusivamente su Sky. I fan potranno seguire l'incontro anche in streaming tramite il servizio offerto dalla piattaforma. Si tratta di una sfida tra due giocatori che si affrontano in un torneo di livello Masters 1000.

Jannik Sinner sfiderà Damir Dzumhur oggi nel secondo turno del torneo 1000 di Miami. Sinner-Dzumhur non inizierà prima delle ore 20 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e in streamingIl campione azzurro affronta al terzo turno a Melbourne Park lo statunitense che ha eliminato a sorpresa il brasiliano Joao Fonseca Jannik Sinner...

Indian Wells, per Sinner la sfida più dura: affronta Zverev per andare in finale | Quando gioca e dove vederla in tv e streamingServivano risposte e Jannik Sinner le ha date nel corso di questa settimana a Indian Wells.

Altri aggiornamenti su Miami Open

Temi più discussi: Jannik Sinner - Damir Dzumhur al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV e in streaming; Nato in guerra, cecchino al cinema, vivo per miracolo: Dzumhur, la storia da film dell'avversario di Sinner; Atp Miami, Sinner debutta con Dzumhur: chi è l’avversario e quando giocano.

Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV e in streamingJannik Sinner sfiderà Damir Dzumhur oggi nel secondo turno del torneo 1000 di Miami. Sinner-Dzumhur non inizierà prima delle ore 20 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. Breaking news e storie ... fanpage.it

Jannik Sinner - Damir Dzumhur al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPJannik Sinner fa il proprio debutto al Miami Open 2026 dal secondo turno, dove affronta Damir Dzumhur: scopri quando gioca e dove vedere la partita. olympics.com

MIAMI OPEN: BUONA LA PRIMA PER JASMINE Che cuore, Jasmine Paolini! Contro l'americana Taylor Townsend non era affatto semplice: giocare in casa dell'avversaria, contro un tennis d'attacco e molto fisico. Dopo un primo set dominato (6-3), Jasmin facebook

ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Miami, Jasmine #Paolini al terzo turno: battuta la Townsend in tre set (6-3, 1-6, 6-2) #SkySport #SkyTennis #MiamiOpen x.com