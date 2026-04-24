Tre persone sono state arrestate nel Milanese dopo aver rapinato un ufficio postale nel Piemonte. Durante la rapina, i malviventi, con caschi integrali e una pistola, si sono fatti consegnare circa 80 mila euro. La polizia ha intercettato i sospetti e li ha fermati nel corso di un'operazione. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Milano, 24 aprile 2026 – Avevano fatto irruzione in un ufficio postale in Piemonte con il casco integrale in testa e una pistola in pugno. Poi la fuga con il bottino. Nelle scorse, a Milano, sono scattati gli arresti dei presunti responsabili. La rapina. La rapina risale al 5 novembre 2025 ed è avvenuta in un ufficio postale di Solonghello, in provincia di Alessandria. La banda era entrata in azione con volto travisato e arma in pugno. Una volta dentro all’ufficio postale aveva intimato alla direttrice l'apertura della cassaforte e i malviventi erano riusciti a impossessarsi di circa 83.500 euro (poco prima la somma era stata consegnata da un furgone blindato) Le indagini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pistola in pugno rapinano l’ufficio postale di Solonghello, bottino di 80mila euro: tre arresti nel Milanese

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